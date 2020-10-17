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Германия видит "положительные сдвиги" в урегулировании конфликта на Донбассе

Новина українською → Берлин , Суббота 17 октября 2020 12:41
Германия видит "положительные сдвиги" в урегулировании конфликта на Донбассе Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе есть "положительные сдвиги". По его словам, на это повлияло соглашение о перемирии, достигнутое 27 июля.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, прекращение огня на Донбассе продлилось дольше всех с начала конфликта.

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, в Берлинском ливийском процессе, а также по украинскому вопросу... В отношении Украины и Ливии, безусловно, есть положительные сдвиги. Прекращение огня на востоке Украины продлилось дольше всех с начала конфликта", - сказал он.

Маас подчеркнул важность дальнейших переговоров с Москвой, так как решение конфликтов, по его мнению, зависит от международного сообщества.

"Поэтому диалогу с Москвой не может быть конца. Слишком много людей в мире зависит от международного сообщества, которое сможет положить конец этим конфликтам в диалоге с русскими", - заявил глава МИД Германии.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что пять местных жителей получили ранения с начала перемирия на Донбассе. При этом с начала 2020 года на Донбассе жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей - 8 погибли, 52 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский недоволен минским форматом для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также Зеленский заявлял, что нормандского формата недостаточно для урегулирования ситуации на Донбассе, поэтому необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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