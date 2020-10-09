Ермак о важности нормандского саммита: решения принимаются на уровне лидеров

Украина продолжает настаивать на проведении нового саммита "нормандской четверки". Он необходим, поскольку все политические решения по урегулированию на Донбассе принимают лидеры Украины, России, Германии и Франции.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

По его словам, Киев заинтересован в скорейшем проведении такой встречи, поскольку война продолжается именно на украинской территории.

"В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату - Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, а российская сторона должна выполнять достигнутые договоренности.

Он также предположил, что встреча политических советников нормандской четверки может пройти на следующей неделе. По его словам, на ней стороны попробуют все-таки договориться о саммите лидеров.