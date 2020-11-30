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Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: у Кравчука ждут реакции от МИД

Автор: Игорь Литвиненко

Вчера, 29 ноября, боевики пытались провести минирование позиций украинских военных на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции на инцидент со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что о попытках боевиков провести минирование украинская сторона сообщила представителей Миссии ОБСЕ.

"Ждем также соответствующей реакции со стороны МИД Украины", - сообщили в ТКГ.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, украинские бойцы сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков провести минирование украинских позиций в районе поселка Луганское на Донбассе. После огневого контакта диверсанты сбежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Также был сбит беспилотник противника.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 29 ноября, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также сообщалось, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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