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Почти 70 украинских военных считают пропавшими без вести

Новина українською → Украина, Воскресенье 29 ноября 2020 15:26
Почти 70 украинских военных считают пропавшими без вести Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Основные проблемы связаны с поиском пропавших без вести на оккупированных территориях.

Об этом сообщила глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - заявила Зарецкая.

Она добавила, что на сегодня на оккупированных территориях может работать только Международный комитет Красного Креста.

Также Зарецкая отметила, что до конца марта в Украине планируют полноценно запустить специальную комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. При этом глава комиссии может быть избран уже на протяжении двух ближайших недель.

Отметим, в материале "Долгое эхо войны: что мешает поиску пропавших без вести на Донбассе" РБК-Украина сообщало о главных проблемах с поиском пропавших военных.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский попросил Красный Крест помочь в ускорении обмена пленными.

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