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На Донбассе бойцы ВСУ сорвали попытку заминировать украинские позиции

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 29 ноября 2020 22:59
На Донбассе бойцы ВСУ сорвали попытку заминировать украинские позиции Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинские бойцы сорвали попытку ДРГ противника провести минирование украинских позиций в районе поселка Луганское на Донбассе. После огневого контакта диверсанты сбежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

На месте отступления ДРГ украинские бойцы обнаружили три противопехотные мины МОН-50, а также кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1.

Также боевики оставили бронежилеты с позывными "Мартын", "Худой" и "Григор", два вещевых мешка, бухту кабеля и четыре автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 мм.

Действия диверсантов корректировались с помощью БПЛА "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2". Бойцы ВСУ сбили его в небе. Материалы, извлеченные из беспилотника, изучают контрразведчики.

"Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в штабе.

О действиях оккупантов проинформировали наблюдателей СММ ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации.

Напомним, на этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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