ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: у Кравчука ждут реакции от МИД

Новина українською → Киев, Понедельник 30 ноября 2020 09:24
Попытка минирования позиций ООС на Донбассе: у Кравчука ждут реакции от МИД Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Вчера, 29 ноября, боевики пытались провести минирование позиций украинских военных на Донбассе. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе ждет реакции на инцидент со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что о попытках боевиков провести минирование украинская сторона сообщила представителей Миссии ОБСЕ.

"Ждем также соответствующей реакции со стороны МИД Украины", - сообщили в ТКГ.

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, украинские бойцы сорвали попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков провести минирование украинских позиций в районе поселка Луганское на Донбассе. После огневого контакта диверсанты сбежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку. Также был сбит беспилотник противника.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 29 ноября, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Также сообщалось, что в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Донбасс Контактная группа
NEWS
Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Локдаун в Украине могут ввести на новогодние праздники: что известно
DAILY
Глава "Укроборонпрома": В Украине не осталось боеприпасной отрасли, надо создавать с начала
Владислав Красинский, Олег Черныш Глава "Укроборонпрома": В Украине не осталось боеприпасной отрасли, надо создавать с начала