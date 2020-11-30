Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: у Кравчука чекають реакції від МЗС

Вчора, 29 листопада, бойовики намагалися провести мінування позицій українських військових на Донбасі. Українська делегація у Тристоронній контактній групі чекає реакції на інцидент з боку Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Наголошується, що про спроби бойовиків провести мінування українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

"Чекаємо також відповідної реакції з боку МЗС України", - повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, українські бійці зірвали спробу диверсійно-розвідувальної групи бойовиків провести мінування українських позицій в районі селища Луганське на Донеччині. Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки і вибухівку. Також був збитий безпілотник противника.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 29 листопада, бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Також повідомлялося, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.