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Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: у Кравчука чекають реакції від МЗС

Новость на русском → Київ, Понеділок 30 листопада 2020 09:24
Спроба мінування позицій ООС на Донбасі: у Кравчука чекають реакції від МЗС Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

Вчора, 29 листопада, бойовики намагалися провести мінування позицій українських військових на Донбасі. Українська делегація у Тристоронній контактній групі чекає реакції на інцидент з боку Міністерства закордонних справ України.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ.

Наголошується, що про спроби бойовиків провести мінування українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

"Чекаємо також відповідної реакції з боку МЗС України", - повідомили в ТКГ.

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, українські бійці зірвали спробу диверсійно-розвідувальної групи бойовиків провести мінування українських позицій в районі селища Луганське на Донеччині. Після вогневого контакту диверсанти втекли, кинувши бронежилети, мішки і вибухівку. Також був збитий безпілотник противника.

Раніше РБК-Україна писало, що за минулу добу, 29 листопада, бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Також повідомлялося, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України.

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