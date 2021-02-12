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Европарламент поддержал Крымскую платформу: страны ЕС должны содействовать

Новина українською → Брюссель, Пятница 12 февраля 2021 15:20
Европарламент поддержал Крымскую платформу: страны ЕС должны содействовать Фото: Европарламент (European Union 2016 - European Parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский парламент поддерживает создание Крымской платформы для деоккупации полуострова. И призывает руководство Евросоюза и страны-участницы оказать необходимое содействие.

Об этом говорится в докладе Европарламента о состоянии выполнения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В документе говорится, что Европарламент подтверждает свой призыв о создании международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС.

Кроме того, руководство Евросоюза и страны участницы должны предоставить всю необходимую поддержку для Крымской платформы, а также обеспечивать координацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины. Также рекомендуется привлечь Меджлис крымскотатарского народа к деятельности этой платформы.

Напомним, ранее сообщалось, что Крымскую платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка для обсуждения нарушений прав человека на оккупированном полуострове.

Также стало известно, что Франция присоединится к Крымской платформе, однако хочет прояснить ее цель.

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