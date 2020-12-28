ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора за подозрением

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 11:38
Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора за подозрением Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора. Сегодня ему должны были вручить подозрение.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

"Нет, Тупицкий сегодня не явился", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Государственного бюро расследований вручили Тупицкому вызов в Офис генпрокурора.

Как писало РБК-Украина, нынешнему главе Конституционного суда хотят объявить подозрение в уголовном деле семилетней давности. В этом деле подозреваемым уже является бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков, который объявлен украинскими органами в розыск и на сегодня скрывается в Австрии под политическим убежищем.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Тупицкий и Татьков могут быть причастными к незаконному завладению заводом в Донецкой области в 2006-2010 годах.

Стало известно, что Офис генпрокурора направил президенту Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении главы Конституционного суда. Его просят отстранить сроком на два месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины подозрение Суд
NEWS
СOVID-19 заболеют не все, - ученый
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна СOVID-19 заболеют не все, - ученый
DAILY
Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Комиссаренко: В Украине надо вакцинировать от коронавируса 30-35 миллионов граждан