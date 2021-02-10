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Переговоры Офиса президента с адвокатом Трампа попали в СМИ

Автор: РБК-Украина

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в 2019 году добивался от представителей Офиса президента Украины проверки Хантера Байдена - сына тогдашнего кандидата, а сегодня президента Джо Байдена. Такое требование "повергло в шок" команду Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на стенограмму телефонных переговоров.

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Сообщается, что этот звонок Джулиани стал началом давления Трампа на Украину, что привело к первой попытке его импичмента. Издание отмечает, что стенограмму предоставил помощник президента Украины Игорь Новиков.

Этот разговор состоялся в июле 2019 года с участием Новикова, Андрея Ермака (нынешний глава Офиса президента) и Джулиани. По словам Новикова, звонок адвоката Трампа "ввел его в состояние шока".

Исходя из стенограммы, Джулиани не просил о конкретной услуге, но добивался проверки сына Байдена Хантера, который в свое время входил в совет директоров газовой компании "Бурисма". Издание отмечает, что это могло бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

В частности, в разговоре Джулиани просил продолжить расследование уголовного дела и говорил, что его "не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают". Также он хотел услышать, что на дело поставят прокурора, который найдет доказательства против Байдена-младшего.

Time отмечает, что уже через три дня Трамп в телефонном разговоре с Зеленским просил его о расследовании в отношении Байдена и его сына. На сегодня американская прокуратура расследует эти события, и как минимум два украинских чиновника подтвердили, что обсуждали Джулиани со следователями в Южном округе Нью-Йорка.

Напомним, ранее Washinghton Post писало, что Джулиани требовал от Зеленского публично начать дело против сына Байдена.

РБК-Украина в материале "Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной" писало, что формат сотрудничества Киева и Вашингтона может измениться, и Байден, скорее всего, лично не будет заниматься политикой по Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп
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