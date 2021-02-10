Переговоры Офиса президента с адвокатом Трампа попали в СМИ

Сообщается, что этот звонок Джулиани стал началом давления Трампа на Украину, что привело к первой попытке его импичмента. Издание отмечает, что стенограмму предоставил помощник президента Украины Игорь Новиков.

Этот разговор состоялся в июле 2019 года с участием Новикова, Андрея Ермака (нынешний глава Офиса президента) и Джулиани. По словам Новикова, звонок адвоката Трампа "ввел его в состояние шока".

Исходя из стенограммы, Джулиани не просил о конкретной услуге, но добивался проверки сына Байдена Хантера, который в свое время входил в совет директоров газовой компании "Бурисма". Издание отмечает, что это могло бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

В частности, в разговоре Джулиани просил продолжить расследование уголовного дела и говорил, что его "не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают". Также он хотел услышать, что на дело поставят прокурора, который найдет доказательства против Байдена-младшего.

Time отмечает, что уже через три дня Трамп в телефонном разговоре с Зеленским просил его о расследовании в отношении Байдена и его сына. На сегодня американская прокуратура расследует эти события, и как минимум два украинских чиновника подтвердили, что обсуждали Джулиани со следователями в Южном округе Нью-Йорка.