ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 09:31
Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

Формат сотрудничества Украины и США может измениться. Скорее всего, сам президент не будет заниматься политикой Америки насчет Украины.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина экс-министр иностранных дел Украины и бывший посол в США Константин Грищенко, говорится в материале "Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной".

По его словам, центром выработки политики в отношении Украины будет прежде всего Госдеп. Он будет действовать в рамках, очерченных на президентском уровне и в сотрудничестве с другими американскими ведомствами.

Грищенко считает, что упадет эффективность кулуарной дипломатии, чем от имени Дональда Трампа активно занимался Руди Джулиани, в том числе и на украинском направлении.

Как подчеркнул Грищенко, стратегия новой администрации будет строиться на комплексном подходе к России и Украине одновременно.

Экс-глава МИД Павел Климкин рассказал в комментарии РБК-Украина, что есть две ключевые вещи, которых нужно достичь при этой каденции.

"Общая история успеха в перезагрузке страны и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно при формировании абсолютно нового уровня доверия к Украине, к ее институциям, которого пока нет", - отметил Климкин.

Напомним, посол назвал главные направления сотрудничества Украины и США.

Отметим, представители Украины и США обсуждали возможность первого телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Также РБК-Украина писало, что новая администрация США готова развивать экономическую и военную поддержку Украины. Америка готова предоставить Украине летальное оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Снегопад и значительные пробки: ситуация в Киеве
Снегопад и значительные пробки: ситуация в Киеве
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной