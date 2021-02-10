Переговори Офісу президента з адвокатом Трампа потрапили до ЗМІ

Повідомляється, що цей дзвінок Джуліані став початком тиску Трампа на Україну, що призвело до першої спроби його імпічменту. Видання зазначає, що стенограму надав помічник президента України Ігор Новіков.

Ця розмова відбулася в липні 2019 року з участю Новікова, Андрія Єрмака (нинішній голова Офісу президента) та Джуліані. За словами Новікова, дзвінок адвоката Трампа "ввів його в стан шоку".

Виходячи з стенограми, Джуліані не просив про конкретну послугу, але домагався перевірки сина Байдена Хантера, який свого часу входив до ради директорів газової компанії "Бурісма". Видання зазначає, що це могло б допомогти Трампу переобратися на другий термін.

Зокрема, в розмові Джуліані просив продовжити розслідування кримінальної справи і говорив, що його "не цікавлять люди, які брешуть або перебільшують". Також він хотів почути, що на справу поставлять прокурора, який знайде докази проти Байдена-молодшого.

Time зауважує, що вже за три дні Трамп у телефонній розмові з Зеленським просив його про розслідування відносно Байдена та його сина. На сьогодні американська прокуратура розслідує ці події, і як мінімум два українських чиновники підтвердили, що обговорювали Джуліані зі слідчими в Південному окрузі Нью-Йорка.