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Переговори Офісу президента з адвокатом Трампа потрапили до ЗМІ

Автор: РБК-Україна

Адвокат колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в 2019 році домагався від представників Офісу президента України перевірки Хантера Байдена - сина тодішнього кандидата, а нині президента Джо Байдена. Така вимога "шокувала" команду Володимира Зеленського.

Про це пише видання Time з посиланням на стенограму телефонних переговорів.

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Повідомляється, що цей дзвінок Джуліані став початком тиску Трампа на Україну, що призвело до першої спроби його імпічменту. Видання зазначає, що стенограму надав помічник президента України Ігор Новіков.

Ця розмова відбулася в липні 2019 року з участю Новікова, Андрія Єрмака (нинішній голова Офісу президента) та Джуліані. За словами Новікова, дзвінок адвоката Трампа "ввів його в стан шоку".

Виходячи з стенограми, Джуліані не просив про конкретну послугу, але домагався перевірки сина Байдена Хантера, який свого часу входив до ради директорів газової компанії "Бурісма". Видання зазначає, що це могло б допомогти Трампу переобратися на другий термін.

Зокрема, в розмові Джуліані просив продовжити розслідування кримінальної справи і говорив, що його "не цікавлять люди, які брешуть або перебільшують". Також він хотів почути, що на справу поставлять прокурора, який знайде докази проти Байдена-молодшого.

Time зауважує, що вже за три дні Трамп у телефонній розмові з Зеленським просив його про розслідування відносно Байдена та його сина. На сьогодні американська прокуратура розслідує ці події, і як мінімум два українських чиновники підтвердили, що обговорювали Джуліані зі слідчими в Південному окрузі Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше Washinghton Post писало, що Джуліані вимагав від Зеленського публічно почати справу проти сина Байдена.

РБК-Україна в матеріалі "Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини з світом і Україною" писало, що формат співробітництва Києва і Вашингтона може змінитися, і Байден, швидше за все, не буде особисто займатися політикою щодо України.

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