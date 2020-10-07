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Пашинян о признании Карабаха: решение примем после анализа

Новина українською → Ереван, Среда 07 октября 2020 15:59
Пашинян о признании Карабаха: решение примем после анализа Фото: Никол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ереван сейчас рассматривает вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. Решение относительно этого будет принято на основе анализа ситуации.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире российского "Первого канала".

Как пояснил Пашинян, после анализа ситуации Армения может отказаться от идеи признания Карабаха.

"Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаха в решении вопроса, мы сделаем такой шаг (признаем независимость - ред.), если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения", - заявил он.

Армянский премьер добавил, что Ереван также принимает во внимание и международный аспект.

"Конечно же, мы считаемся с тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, в первые дни обострения конфликта с Азербайджаном Пашинян заявил о намерении рассмотреть вопрос признания Нагорного Карабаха.

В Азербайджане сразу же предупредили Ереван, что решение о признании Карабаха будет означать "сжигание всех мостов".

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