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Парламент Британии одобрил торговое соглашение с ЕС

Автор: РБК-Украина

Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом. За принятие законопроекта проголосовали 521 депутат, против - 73.

Об этом сообщает BBC.

Теперь законопроект должен пройти процедуру третьего чтения, однако не исключено, что она станет формальной, поскольку Консервативная партия, и Лейбористская партия уже заранее заявили о том, что поддержат сделку.

После этого 31 декабря документ должен перейти на рассмотрение членов верхней Палаты лордов.

Условия сделки вступят в действие с 1 января следующего года.

Напомним, сегодня глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение между ЕС и Британией.

Кроме того, 24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия относительно торгового соглашения после Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Отметим, что ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года.

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