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Лидеры ЕС подписали торговую сделку с Британией

Новина українською → Брюссель, Среда 30 декабря 2020 10:48
Лидеры ЕС подписали торговую сделку с Британией Фото: Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (twitter.com/EUCouncilPress)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией. Временная сделка вступит в силу с 1 января.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Далее сделка будет отправлена в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

"Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает основные интересы Европейского союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - заявил Мишель во время подписания.

Далее сделку должны рассмотреть в Европарламенте и Совете Европы, прежде чем она будет ратифицирована Евросоюзом.

"По основным вопросам Европейский союз готов работать плечом к плечу с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата, а также о глобальном ответ на пандемии, в частности, с помощью возможного договора о пандемиях. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах", - добавил Мишель.

Напомним, 24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия относительно торгового соглашения после Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Как писало РБК-Украина, ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года.

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