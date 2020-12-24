Безвиз, нулевые квоты и тарифы: о чем договорились Британия и ЕС

Европейский союз и Великобритания окончательно согласовали торговую сделку после Brexit. Она основана на том, что стороны сохраняют безвизовый режим, а также не будут вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Об этом на брифинге заявили представители Европейской комиссии.

"Соглашение достигнуто. Это позволит избежать прерывания ключевых связей между Великобританией и ЕС. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, Брюссель и Лондон сохраняют безвизовый режим и полный доступ к территории и морскому пространству друг друга. При этом соглашение не включает общих позиций по внешней политики, но допускает синхронизацию санкций.

Как заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сделка с ЕС обеспечит стране торговый оборот 660 млрд фунтов стерлингов (почти 900 млрд долларов) в год и защитит рабочие места, позволив экспортировать продукцию без тарифов и квот.

"Мы вернули себе контроль над нашими законами и нашей судьбой… Великобритания получит полный контроль над своими водами впервые с 1973 года", - отметил он в обращении к нации.

Также Британия добилась того, что Европейский суд не сможет решать споры, которые в будущем могут возникнуть между Лондоном и Брюсселем.

Напомним, ранее сообщалось, что медики Британии просят правительство продлить переходный период Brexit с учетом рисков пандемии коронавируса.

Также стало известно, что ЕС с 1 января ограничит въезд из Британии из-за пандемии. В частности, британцы смогут путешествовать в страны ЕС только по важным причинам.