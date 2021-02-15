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Отсутствие транша МВФ в 2021 году не будет катастрофой для Украины, - Гетманцев

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 13:57
Отсутствие транша МВФ в 2021 году не будет катастрофой для Украины, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украине будет намного труднее пройти 2021 год без транша от Международного валютного фонда. Однако отсутствие транша в этом году не станет катастрофой для страны.

Об этом во время брифинга заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас сотрудничество с МВФ продолжается.

"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Гетманцев.

При этом нардеп назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.

"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил Гетманцев.

Он отметил, что сейчас стороны признали, что им необходимы дополнительные консультации.

Напомним, миссия МВФ завершила свою работу в Украине 12 февраля. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

Также РБК-Украина писало, что Министерство финансов не рассматривает вариантов без помощи от МВФ в 2021 году.

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Новости Украины Политика МВФ Даниил Гетманцев
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