ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відсутність траншу МВФ в 2021 році не буде катастрофою для України, - Гетманцев

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 13:57
Відсутність траншу МВФ в 2021 році не буде катастрофою для України, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Україні буде набагато важче пройти 2021 рік без траншу від Міжнародного валютного фонду. Однак відсутність траншу в цьому році не стане катастрофою для країни.

Про це під час брифінгу заявив глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

За його словами, зараз співпраця з МВФ триває.

"Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - сказав Гетманцев.

При цьому нардеп назвав негативним результатом провал переговорів з місією МВФ.

"З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можливо тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих переговорах знайти правильний баланс, щоб не перейти червоні лінії ні нашого суверенітету, ні інтересів українців", - додав Гетманцев.

Він зазначив, що зараз сторони визнали, що їм необхідні додаткові консультації.

Нагадаємо, місія МВФ завершила свою роботу в Україні 12 лютого. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство фінансів не розглядає варіантів без допомоги від МВФ в 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МВФ Данило Гетманцев
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу