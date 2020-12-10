Отсрочка кассовых аппаратов для ФОПов: закон частично вступил в силу

В Украине отсрочат введение кассовых аппаратов для ФОПов. Соответствующий закон сегодня частично вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ обнародовали в издании "Голос Украины". Сегодня он вступил в силу за исключением нормы, которая собственно отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Эта норма станет действительной с 1 января 2021 года.

Какие нормы вступили в силу

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 7 декабря.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила его 1 декабря.

Ранее в правительственном квартале в Киеве проходил марш ФОПов. Предприниматели недовольны отсрочкой введения РРО и требуют полной отмены этой нормы.