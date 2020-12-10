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Відстрочка касових апаратів для ФОПів: закон частково набрав чинності

Новость на русском → Україна, Четвер 10 грудня 2020 08:29
Відстрочка касових апаратів для ФОПів: закон частково набрав чинності Фото: каса (freepik)
Автор: Юлія Струк

В Україні відтермінують введення касових апаратів для ФОПів. Відповідний закон сьогодні частково набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ оприлюднили в газеті "Голос України". Сьогодні він набрав чинності за винятком норми, яка власне відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язковезастосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Ця норма стане дійсною з 1 січня 2021 року.

Які норми набрали чинності

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО).

До 1 січня 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект 7 грудня.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила його 1 грудня.

Раніше в урядовому кварталі в Києві проходив марш ФОПів. Підприємці незадоволені відстрочкою введення РРО та вимагають повного скасування цієї норми.

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