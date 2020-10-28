ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Верховный суд отказался признать опрос Зеленского незаконной агитацией

Новина українською → Киев, Среда 28 октября 2020 12:04
Верховный суд отказался признать опрос Зеленского незаконной агитацией Фото: опрос Зеленского (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией. Опрос проводился в день местных выборов, 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Большой палаты Верховного суда от 25 октября.

Это решение было публиковано 28 октября и не может быть обжаловано.

Истец, экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросам. Истец также просила запретить проведение этого опроса.

Большая палата ВС решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией.

"По материалам этого дела, на основании анализа предоставленных сторонами доказательств и объяснений сторон можно сделать вывод, что истинной целью проведения опроса является выяснение президентом Украины важных, как по его мнению, социально-экономических вопросов", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, судьи отметили, что использование Зеленским выражения "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.

По мнению Верховного суда, это выражение использовалось в Украине и другими политическими силами, а также широко применяется в массовой культуре.

Таким образом, суд не нашел обстоятельств, которые беспрекословно свидетельствовали бы в пользу того, что опрос был скрытой формой агитации за пропрезидентскую партию "Слуга народа".

Верховный суд отказал истцу в полном объеме.

Ранее РБК-Украина писало, что еще один иск к президенту из-за проведения всеукраинского опроса подали в Окружной административный суд. ОАСК также отклонил иск к Зеленскому.

Также сообщалось, что в ОБСЕ раскритиковали проведение опроса Зеленского в день голосования.

Напомним, 25 октября во время местных выборов прошел всеукраинский опрос. В понедельник в партии "Слуга народа" обнародовали предварительные результаты опроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика опрос Верховный суд иск
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
DAILY
Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине