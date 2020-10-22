Зеленский о проведении своего опроса: не за деньги государства и олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средства из государственного бюджета. Его также не будут финансировать олигархические структуры.
Об этом он сказал в ходе своего интервью для ведущих телеканалов.
"Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальный, или в декларации президента Украины", - отметил глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что всенародный опрос, анонсированный президентом на 25 октября, проведут за деньги партии "Слуга народа". Партия заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы.
Как писало РБК-Украина, ранее замглавы фракции СН Евгения Кравчук заявляла, что опрос планируют провести за счет меценатов, а его проведением будет заниматься общественная организация.
Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Украинцам предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.