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Заместителя Уруского уволили после скандала с полицией

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 09:53
Заместителя Уруского уволили после скандала с полицией Фото: Виталий Немилостивый (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины сегодня принял решение уволить заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Он ездил выпившим и поскандалил с патрульными.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль собрал сегодня правительство для увольнения Немилостивого.

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра, - написал Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Скандал с полицией

Ночью в Киеве на улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения и был пьян.

Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью.

Реакция Уруского

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский резко отреагировал на такие действия его заместителя. Он считает это неприемлемым и таким, что подрывает авторитет представителя исполнительной власти.

Также он выступил за увольнение Виталия Немилостивого.

Напомним, Денис Шмигаль неожиданно анонсировал внеочередное заседание правительства.

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