Оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Тихановская сделала заявление

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".
Об этом она заявила в интервью изданию Le Temps, передает "Белсат".
Оппозиция сейчас пытается улучшить свою организацию, сообщила Тихановская. Уличные протесты продолжатся, "возможно, весной", надеется она.
"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.
По ее словам, предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - отметила она.
Напомним, Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.
Тем временем, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.
В частности, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.