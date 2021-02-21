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Опозиція в Білорусі "втратила вулиці". Тіхановська зробила заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Le Temps, передає "Белсат".

Опозиція зараз намагається поліпшити свою організацію, повідомила Тіхановська. Вуличні протести продовжаться, "можливо, навесні", вона сподівається.

"Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестувальників - у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли", - заявила Тіхановська.

За її словами, робляться спроби пов'язати між собою різні опозиційні об'єднання - на рівні лікарів, вчителів, колишніх силовиків.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб краще організуватися, піддавати режим постійному тиску - до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні", - зазначила вона.

Нагадаємо, Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.

Тим часом у міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

Зокрема, в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

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Новини України Світлана ТіхановськаПротести у Білорусі
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