В Офисе генпрокурора считают законным отстранение главы КСУ

Офис генерального прокурора отреагировал на отстранения президентом Владимиром Зеленским Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. Оно состоялось согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

В частности, в документе называют необоснованной позицию Правового департамента Секретариата КСУ по поводу того, что положения ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины не распространяются на судей КСУ.

"Прекращение полномочий судьи КСУ или увольнении судьи КСУ с должности не охватывают вопросы временного отстранения судьи КСУ в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного правонарушения", - отмечают в Офис генпрокурора.

Объясняется, что отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленного в системе мер обеспечения уголовного производства (п.п. 4, 4-1 ч. 2 ст. 131 УПК Уголовного процессуального кодекса Украины), в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства, как отстранение от должности содержит как общие нормы (ст.ст. 154, 155, 156, 157, 158), так и специальные, которые касаются судей (ст. 155-1), а также лиц, которые назначаются президентом Украины (ч. 3 ст. 154).

РБК-Украина писало, что 29 декабря, президент Владимир Зеленский отстранил от выполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Впоследствии в КСУ заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий и не имеет права отстранить от должности судью КСУ.

В Офисе Зеленскогоназвали "юридически ничтожным" заявление КСУ в отношении Тупицкого.