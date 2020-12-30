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У Зеленского назвали "юридически ничтожным" заявление КСУ по Тупицкому

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 19:16
У Зеленского назвали "юридически ничтожным" заявление КСУ по Тупицкому Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Заявление Конституционного суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество. А с точки зрения закона являются "юридически ничтожным".

Об этом заявил Офис президента Владимира Зеленского.

В комментарии отмечено, что ни один нормативно-правовой акт не определяет порядок публикации на сайте КСУ различных заявлений и выводов, по которым суд не принимал решений на заседаниях. И, по мнению ОП, те, кто размещает такие заявления на сайте суда, должны быть привлечены к ответственности.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивают в Офисе президента.

Напомним, сегодня в Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий.

Отметим, вчера, 29 декабря, президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

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