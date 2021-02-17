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Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине

Новина українською → Москва, Среда 17 февраля 2021 10:40
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине Фото: Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин выступил с осуждением по поводу закрытия трех телеканалов в Украине. По его словам, их "прихлопнули" одним росчерком пера.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал это проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

"В Украине три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат", - заявил он.

По его словам, это якобы использование инструментов в своих политических целях.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

В список санкций попали телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако, в СНБО не исключают закрытие других антиукраинских каналов.

Как писало РБК-Украина, украинский посол в ЕС Николай Точицкий заявил, что Евросоюз поддерживает решение Украины по санкциям против Казака и телеканалов.

Напомним, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки. США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

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Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
Путин резко отреагировал на закрытие телеканалов Козака в Украине
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