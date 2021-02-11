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ОБСЕ о едином плане по Донбассу: очень трудная задача, обсуждение в тупике

Автор: Дмитрий Левицкий

Специальный представитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау рассказала о процессе переговоров по единому плану по урегулированию на Донбассе. По ее словам, обсуждение находится в тупике.

Об этом шла речь на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

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Как отметила Грау, в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ предприняла значительные усилия, чтобы прийти к общему знаменателю, однако с августа российская сторона блокирует переговоры.

"С августа 2020 года некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию по местным выборам прежде, чем обсуждение может быть продолжено", - сказала она.

Представитель ОБСЕ напомнила, что для того, чтобы разблокировать переговоры, участники ТКГ предложили разработать общий план действий по осуществлению "Минска", который бы имел временные ограничения.

"Это очень трудная задача, к сожалению. Обсуждение в ТКГ по-прежнему находится в тупике. Поэтому я признательна, что политические советники нормандской четверки присоединились к процессу", - добавила Грау.

Напомним, 19 января украинская делегация в ТКГ предложила наработать общий план по Донбассу. Этот документ должен объединить предложения Украины и РФ.

Как писало РБК-Украина, украинский план предполагает вывод российских войск с территории Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ, передачу контроля над границей и так далее.

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