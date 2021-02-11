ОБСЕ о едином плане по Донбассу: очень трудная задача, обсуждение в тупике

Как отметила Грау, в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ предприняла значительные усилия, чтобы прийти к общему знаменателю, однако с августа российская сторона блокирует переговоры.

"С августа 2020 года некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию по местным выборам прежде, чем обсуждение может быть продолжено", - сказала она.

Представитель ОБСЕ напомнила, что для того, чтобы разблокировать переговоры, участники ТКГ предложили разработать общий план действий по осуществлению "Минска", который бы имел временные ограничения.

"Это очень трудная задача, к сожалению. Обсуждение в ТКГ по-прежнему находится в тупике. Поэтому я признательна, что политические советники нормандской четверки присоединились к процессу", - добавила Грау.