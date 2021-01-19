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Украина в ТКГ предложила наработать единый план по Донбассу

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 13:59
Украина в ТКГ предложила наработать единый план по Донбассу Фото: глава украинской делегации Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу предложила наработать единый "План совместных шагов". В нем должны быть учтены предложения всех сторон.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что на заседании политической подгруппы ее координатор от ОБСЕ Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны - украинского "Плана совместных шагов" и замечаний представителей РФ.

"Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который бы вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, "План совместных шагов", который подготовила Украина, предполагает вывод российских войск с Донбасса, увеличение численности миссии ОБСЕ, передачу контроля над границей и так далее.

Российский план заключается в 15 пунктах. В частности, Москва требует одобрить план мирного урегулирования на уровне Верховной рады Украины, закрепить в Конституции особый статус, а также провести местные выборы до передачи контроля над границей.

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