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Новый законопроект о НАБУ предусматривает увольнение Сытника, - Минюст

Автор: Дмитрий Левицкий

Новый законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора ведомства. Документ также устанавливает новую процедуру избрания директора НАБУ.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

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Глав Минюста отметил, что поддержанный правительством законопроект предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти.

"Отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", - добавил министр.

Как пояснил Малюська, урегулирование ситуации с назначением директора НАБУ является одним из условий дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, в августе 2020 года Конституционный суд признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий указ президента.

Как писало РБК-Украина, КСУ также признал неконституционным положения закона о НАБУ относительно назначения директора ведомства. Эти положения прекратили действовать 16 декабря 2020 года.

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Новости Украины увольнениеНАБУМинистерство юстиции УкраиныАртем СытникДенис Малюська
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