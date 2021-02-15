Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, но финального текста еще нет
Кабинет министров поддержал законопроект о НАБУ с доработкой. Работа над окончательным текстом документа займет несколько дней.
Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от СН Василий Мокан.
По его словам, решение было принято с доработкой. После доработки этот документ будет внесен и зарегистрирован в парламенте как правительственный законопроект.
"Сегодня состоялось заседание Кабинета министров, на котором среди вопросов повестки дня рассматривался проект закона о соответствии статуса НАБУ Конституции Украины. Финальный текст можно будет увидеть после регистрации. Ключевое - что решение принято с доработкой, то есть финального текста нет", - сказал Мокан.
Напомним, отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро, признанные неконституционными, потеряли силу в среду, 16 декабря.
Отметим, в августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий президентский указ.