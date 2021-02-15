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Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, но финального текста еще нет

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 14:57
Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, но финального текста еще нет Фото: Кабмин (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Кабинет министров поддержал законопроект о НАБУ с доработкой. Работа над окончательным текстом документа займет несколько дней.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от СН Василий Мокан.

По его словам, решение было принято с доработкой. После доработки этот документ будет внесен и зарегистрирован в парламенте как правительственный законопроект.

"Сегодня состоялось заседание Кабинета министров, на котором среди вопросов повестки дня рассматривался проект закона о соответствии статуса НАБУ Конституции Украины. Финальный текст можно будет увидеть после регистрации. Ключевое - что решение принято с доработкой, то есть финального текста нет", - сказал Мокан.

Напомним, отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро, признанные неконституционными, потеряли силу в среду, 16 декабря.

Отметим, в августе КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ, а именно соответствующий президентский указ.

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