В Италии сформируют новое правительство: кто его возглавит
Новое правительство Италии согласился возглавить бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги. Он станет премьером после отставки Джузеппе Конте.
"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - говорится в сообщении.
Церемония приведения к присяге состоится в субботу, 13 февраля, в 13:00 по киевскому времени.
Как сообщает агентство ANSA, несколько министров из правительства Джузеппе Конте сохранили свои посты в новом правительстве Марио Драги.
Свои должности сохранили:
- министр иностранных дел Луиджи Ди Майо;
- министр внутренних дел Лучана Ламорджезе;
- министр здравоохранения Роберто Сперанца.
Кроме того, Дарио Франческини останется министром культуры, у которого будут немного изменены функции. Пост министра обороны сохранил Лоренцо Гуерини.
Отметим, что профессору экономики Марио Драги 73 года. В 2005-2011 годах он возглавлял Банк Италии, а в 2011-2019 Европейский Центробанк и известен как "спаситель евро" во время кризиса 2012 года.
Напомним, в середине января Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.
Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые будут предоставлены стране для преодоления экономических последствий пандемии.
26 января Джузеппе Конте подал в отставку.