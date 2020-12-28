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Нормандская встреча советников может пройти до конца января, - Ермак

Автор: Милан Лелич

Встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" может пройти до конца января. Однако, пока нет определенности с датой встречи на уровне глав государств "нормандской четверки".

Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится", - сказал Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне политических советников должна состояться в ближайшее время.

По словам Ермака, с начала следующего года может начаться реализация двух договоренностей, достигнутых на уровне ТКГ: о разведении войск на 4 участках линии соприкосновения и о разминировании на 19 участках.

Напомним, в Кремле исключили проведение нормандского саммита в ближайшее время и заявили, что для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодня "нет субстанции".

В то же время сообщалось, что Путин и канцлер Германии Ангела Меркель хотят активизировать работу советников "нормандской четверки".

Отметим, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что на сегодня нет предпосылок для нормандской встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в 2021 году.

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