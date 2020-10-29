Нельзя допустить, чтобы эти решения КСУ использовали наши враги за границей, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что нельзя допустить процесса использования решений Конституционного суда по антикоррупционным органам против Украины. Также он считает, что нельзя отдать эти вопросы на суд улице.

Об этом президент заявил во время заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Не должны допустить, ни чтобы эти проблемы решала улица на свое усмотрение, ни чтобы эти или иные решения КСУ использовали наши враги за границей для дискредитации нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что определенные лица в целом рабоают на подрыв безопасности в стране.

"Дело не только этих решениях, но и в целом в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и создания угроз нацбезопасности и обороне", - отметил президент.

Также Зеленский заявил, что несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в Верховную раду должны подать соответствующие законопроекты.

Сегодня в Офисе президента Украины допускали возможность замены судей в КСУ на фоне последних решений.