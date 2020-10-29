Не можна допустити, щоб ці рішення КСУ використовували наші вороги за кордоном, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що не можна допустити процесу використання рішень Конституційного суду з антикорупційним органам проти України. Також він вважає, що не можна віддати ці питання на суд вулиці.

Про це президент заявив під час засідання Ради нацбезпеки і оборони.

"Не повинні допустити, аби ці проблеми вирішувала вулиця на свій розсуд, щоб ці чи інші рішення КСУ використовували наші вороги за кордоном для дискредитації нашої країни", - підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що певні особи в цілому рабоают на підрив безпеки в країні.

"Справа не тільки цих рішеннях, але і в цілому в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та створення загроз нацбезпеки і оборони", - зазначив президент.

Також Зеленський заявив, що незважаючи на рішення Конституційного суду, система електронного декларування в Україні буде працювати. Найближчим часом у Верховну раду повинні подати відповідні законопроекти.

Сьогодні в Офісі президента України допускали можливість заміни суддів КСУ на тлі останніх рішень.