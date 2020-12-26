Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА  

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан еще 24 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что на вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Бойчуку сил и добросовестного труда на благо области.

Справка

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

С 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз". В 2014-2015 годах был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение Бойчука еще на прошлой неделе.

Ранее Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации, им стал Александр Старух, который уже возглавлял областную администрацию с сентября 2008 по март 2010 года.