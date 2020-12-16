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Кабмин согласовал назначение новых глав еще двух ОГА

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 15:11
Кабмин согласовал назначение новых глав еще двух ОГА Фото: Александр Старух и Андрей Бойчук (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины одобрил назначение Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Также согласовано назначение Андрея Бойчука главой Ивано-Франковской ОГА.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Отметим, Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.

Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго. Последние годы занимался волонтерской деятельностью.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко новым главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Также сообщалось, что депутаты Волынского областного совета выразили недоверие главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко и попросили президента назначить нового руководителя области. Погуляйко назначили главой ОГА в ноябре прошлого года. Назначение согласовывали на выездном заседании Кабинета министров в Мариуполе.

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