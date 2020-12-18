Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Запорожской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Александр Старух.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что другим указом Зеленский уволил Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА согласно поданному им заявлению.

Отметим, что Боговин был назначен главой Запорожской ОГА в июне 2020 года.

При этом 15 декабря Запорожский областной совет избрал Боговина главой. Однако уже 17 декабря депутаты признали нелегитимными результаты тайного голосования и избрали нового главу облсовета. Им стал Виталий Толочек.

Добавим, что Александр Старух уже возглавлял Запорожскую ОГА с сентября 2008 по март 2010 года.

Он окончил в 1995 году Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Старух был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Ранее сообщалось, что 16 декабря Кабинет министров согласовал назначение двух глав ОГА - Запорожской и Ивано-Франковской.