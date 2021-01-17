Навальный вылетел в Москву. Во "Внуково" стянули автозаки, рейсы отменяют из-за непогоды

Российский оппозиционер Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву. Вместе с политиком в Россию летит его супруга Юлия.

Об этом сообщает DW.

Навального привезли к самолету в сопровождении полиции. За несколько минут до вылета с самолета сняли буйного пассажира.

В комментарии журналистам на борту самолета Навальный заявил, что считает свое задержание в Москве невозможным.

Вместе с тем, россСМИ сообщают об отмене более 40 рейсов в московских аэропортах. В частности, во "Внуково" задержали девять рейсов, отменили четыре. Причиной задержки указывают непогоду.

Кроме того, телеканал "Дождь" сообщает, что к аэропорту "Внуково", где приземлится самолет с Навальным, стягивают автозаки.

Напомним, Навальный заявил о намерении вернуться в Россию 13 января. В тот же день в РФ он был объявлен в розыск, российские правоохранители намерены задержать оппозиционера сразу по прилету во "Внуково".

Как писало РБК-Украина, Навальный был отравлен в конце августа 2020 года и через несколько дней после отравления его перевезли на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Международные расследователи установили, что Навальный был отравлен "Новичком", а к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Сам Навальный считает, про президент РФ Владимир Путин причастен к его отравлению.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту "Внуково", куда в 18:20 (по Киеву) должен прилететь самолет с Навальным, введены ограничения - пускают только пассажиров с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули автозаки.