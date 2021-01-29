Нардеп Скичко возглавил Черкасскую область

Президент Владимир Зеленский подписал указ №38/2021 о назначении главы Черкасской области. Облгосадминистрацию возглавил народный депутат Александр Скичко.

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский сегодня лично встретился со Скичко и вручил ему удостоверение.

"Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины", - заявил глава государства.

Кто такой Александр Скичко

Александр Скичко является бывшим шоуменом и нардепом от "Слуги народа". Родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Окончил факультет международной экономики Киевского экономического университета.

Работал ведущим на украинском телевидении. В 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золотая дзига" и одним из главных ведущих конкурса Евровидение.

В 2019 году Скичко стал народным депутатом Украины.

Напомним, кандидатура Скичко была одобрена Кабмином на должность руководителя Черкасской ОГА еще 20 января. Однако остаточное решение было за президентом.

Как писало РБК-Украина, прошлого главу Черкасской ОГА Сергея Сергийчука уволили 29 декабря. Сергийчук сам подал заявление об увольнении после четырех месяцев на посту.