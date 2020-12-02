В НАТО надеются, что Украина и Венгрия сами решат свои разногласия

Украина и Венгрия должны решить свои двухсторонние вопросы. Но эта локальная ситуация не повлияет на отношения НАТО и Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам онлайн-заседания совета альянса с участием Грузии и Украины он отметил, что встреча прошла хорошо.

"Нам хорошо известно о существовании двусторонней дискуссии между Венгрией и Украиной. Надеюсь, что обе страны будут способны решить этот двусторонний вопрос. Состоявшаяся сегодня встреча показывает, что мы способны продолжать укреплять наше партнерство с Украиной и готовы предоставлять больше поддержки", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто. Кулеба заверил, что обыски не направлены против венгерского национального меньшинства.

Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.

24 ноября на украинской границе отказали во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже. Ему запретили въезд в Украину за агитацию на местных выборах.