UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Началось внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что обсуждают

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.

"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром украинская сторона предложила российской провести внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.

Напомним, Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом.

Ранее МИД Украины заявил, что Россия не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе, блокируя работу пунктов пропуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассКПВВ