Началось внеочередное заседание подгруппы ТКГ: что обсуждают

Сегодня началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Стороны разговаривают по видеосвязи.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Основным вопросом для обсуждения является разблокирование работы КПВВ.
"В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ", - говорится в сообщении.
Сегодня утром украинская сторона предложила российской провести внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.
Напомним, Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом.
Ранее МИД Украины заявил, что Россия не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе, блокируя работу пунктов пропуска.