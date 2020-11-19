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Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021

Новина українською → Киев, Четверг 19 ноября 2020 13:06
Украина откроет сервисные центры на всех КПВВ в 2021 Фото: сервисный центр на КПВВ "Счастье" (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом. В этих центрах граждане смогут получить комплекс услуг.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает сайт министерства.

По его словам, в середине декабря планируется открыть многофункциональный сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области, а до конца года модернизировать сервисную зону и на КПВВ "Чонгар" на админгранице с Крымом. В следующем году сервисные центры будут построены на всех существующих КПВВ.

"Наша цель - возвращение Донецкой, Луганской области и Крыма, развитие этих регионов. Строительство инфраструктурных объектов, железной дороги (кстати, сегодня уже на повестке дня проект железной дороги на Луганщине), налаживание условий для ведения бизнеса - от микропредпринимательства до крупных заводов", - добавил Резников.

Напомним, ранее Украина предложила созвать внеочередное заседание ТКГ, чтобы договорится о разблокировании работы всех КПВВ и провести обмен пленными.

МИД Украины выступил с заявлением о том, что Россия не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе, блокируя работу пунктов пропуска.

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