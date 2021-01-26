ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря

Новина українською → Вашингтон, Вторник 26 января 2021 19:45
Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).

Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.

Чем займется Блинкен на должности

После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:

  • восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;
  • возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;
  • анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;
  • изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;
  • поиском новых подходов к Северной Корее.

Напомним, до утверждения кандидатуры Блинкена американским Госдепом руководил известный дипломат Дэниэл Смит. Байден назначил его временным госсекретарем в первый день своего президентства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Сенат
NEWS
Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря
DAILY
Владислав Криклий: Авиакомпаниям нужно дожить до лучшего мирового будущего
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владислав Криклий: Авиакомпаниям нужно дожить до лучшего мирового будущего