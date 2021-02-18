Миротворцы ООН на Донбассе: как и при каких условиях их могут ввести

Миротворцы Организации Объединенных Наций могут быть введены на Донбасс лишь в случае заключения мирного договора между Украиной и Россией. При этом обращение Украины в ООН о введении миротворцев остается в миле.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Последовательность такова: стороны конфликта достигают мирного соглашения. Его поддерживает ООН, после чего едет миссия, которая в сотрудничестве со сторонами конфликта, а главное, в сотрудничестве со страной-сувереном, изучает, какой под это мирное соглашение лучше всего подходит формат. Глава миссии докладывает Совбезу", - сказал Кислица.

Далее ООН вместе с Украиной разрабатывает мандат, после чего соглашение направляют на рассмотрение Верховной рады по инициативе правительства и президента.

Кислица отметил, что обращение Украины в ООН о введении миротворцев на Донбасс пока никто не отменял. Однако в Нью-Йорке пока нет практической дискуссии по развертыванию миссии.