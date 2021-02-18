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Миротворці ООН на Донбасі: як і при яких умовах їх можуть ввести

Автор: Ігор Литвиненко

Миротворці Організації Об'єднаних Націй можуть бути введені на Донбас лише у випадку укладення мирного договору між Україною і Росією. При цьому звернення України в ООН про введення миротворців залишається в милі.

Про це в інтерв'ю "Лівому березі" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Послідовність така: сторони конфлікту досягають мирної угоди. Його підтримує ООН, після чого їде місія, яка у співпраці зі сторонами конфлікту, а головне, у співпраці з країною-сувереном, вивчає, який під цю мирну угоду найкраще підходить формат. Глава місії доповідає Раді", - сказав Кислиця.

Далі ООН разом з Україною розробляє мандат, після чого угоду направляють на розгляд Верховної ради за ініціативою уряду і президента.

Кислиця зазначив, що звернення України до ООН про введення миротворців на Донбас поки що ніхто не скасовував. Однак у Нью-Йорку поки немає практичної дискусії щодо розгортання місії.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в українській делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу заявили, що Україна поки не обговорює розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Пізніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Олексій Рєзніков заявив, що введення миротворців на Донбас розглядається як один з варіантів реалізації мінських угод.

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Новини України ООНДонбасмиротворцы
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