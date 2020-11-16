В Минздраве посоветовали предпринимателям идти работать в больницы

В Министерстве здравоохранения Украины посоветовали предпринимателям искать дополнительные источники дохода во время пандемии. Предпринимателям предложили идти работать в больницы.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Микичак предложила малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности".

"Мы просто просим оглянуться вокруг себя и найти другие дополнительные источники дохода, где можно зарабатывать во время карантина, - из дома, онлайн, дистанционно, оказывая дистанционные услуги на вынос, на вывоз и тому подобное", - сказала она.

Временные рабочие места, по ее словам, для предпринимателей готовы предоставить больницы. Микичак отметила, что больницы и центры медицинской помощи нуждаются в "сильных и здоровых рабочих руках": экономистов, бухгалтеров, санитаров, техников, работников прачечной и кухни, электриков, водителей, сторожей, вахтеров, разнорабочих и тому подобное.

Напомним, в Раде создали группу для разработки законов о поддержке бизнеса на время карантина.

Ранее глава Минздрава заявил, что локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу.