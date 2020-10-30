В Минюсте заявили о рисках для ключевых реформ, находящихся на рассмотрении в КСУ

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил о рисках для ключевых реформ, которые находятся на рассмотрении в Конституционном суде Украины. Он заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет полностью восстановлена ​​в государстве.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы полностью вернем антикоррупционную инфраструктуру, которая была поставлена ​​на грань уничтожения решением Конституционного суда Украины... Полностью весь функционал без внесения изменений в закон восстановить не удастся в любом случае, но мы эти шаги делаем", - заверил министр.

По его словам, чтобы побороть последствия решения КСУ, понадобится определенное время и много усилий.

"Проблема, которая была вчера проговорена на заседании СНБО, заключается в том, что мы можем побороть последствия, хотя это займет определенное время и много усилий. Но у нас остаются риски, связанные с тем, что практически все ключевые реформы, принятые Верховной радой в последние годы, находятся сейчас на пересмотре в Конституционном суде Украины", - сказал глава Минюста.

Напомним, фракция "Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, проведет заседание фракции. На нем будет обсуждаться и законопроект о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда Украины.

Как писало РБК-Украина, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за скандальных решений КСУ.