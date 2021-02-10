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Украинских госслужащих будут отправлять на курсы в ЕС

Новина українською → Брюссель, Среда 10 февраля 2021 22:19
Украинских госслужащих будут отправлять на курсы в ЕС Фото: Ольга Стефанишина, Денис Шмыгаль и Оливер Варгеи (eu-ua.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и ЕС договорились о совместном проекте по запуску образовательной программы для украинских госслужащих "Проект развития способности Natolin4Capacity". Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар Оливер Варгеи подписали соответствующее письмо.

Об этом сообщил Евроинтеграционный портал.

Еврокомиссия выделит на реализацию этого проекта грант в размере 2,45 млн евро. Эти средства пойдут на обучение украинских госслужащих в Колледже Европы в Польше.

"Сшивание Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров... Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации - нашей дорожной карты интеграции в ЕС", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что запуск такой образовательной программы поможет украинским госслужащим усовершенствовать свои знания европейского права и экономики, а также "повысит потенциал украинской госслужбы в целом".

Напомним, в ЕС назвали две главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Кроме того, в ЕС анонсировали пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации. Украина и ЕС начнут пересмотр соглашения уже в этом году.

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